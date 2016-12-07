Просим помочь

Опубликовано 06.12.2016

Читательница «СП» из Шарьи Часовникова Любовь Валентиновна просит помочь в розыске ее родных, которых она не видела 55 лет.

Это мать — уроженка города Горький Ермолаева Мария Николаевна, которая была замужем за Ивковым Валентином Сергеевичем. И сестры: Ермолаева Людмила 1950 года рождения и Ермолаева Наталья 1956 года рождения, которые родились, очевидно, на Камчатке.

Всех, кто что-либо знает о родных Любови Валентиновны или может помочь ей найти их, просим обратиться в редакцию «СП». Тел. (4942) 47-00-21.