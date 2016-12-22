Опубликовано 20.12.2016

соревнованиям «Кострома лыжная-2017» в Костромском районе

18 декабря состязания прошли во всех 13 сельских поселениях. Более 1100 человек разного возраста вышли на лыжню здоровья, чтобы открыть зимний спортивный сезон. Самое большое количество участников оказалось в Минском сельском поселении - более двухсот лыжников.

Организаторы этого мероприятия - главы сельских поселений и директора общеобразовательных школ.

После забега спортсменов ждало чаепитие, а в Кузнецовском и Никольском сельских поселениях еще и памятные подарки каждому.

Спортсмены вновь доказали, что Костромской район является самым спортивным в области. Напомним, что его сборная побеждала во всех зимних и летних спортивных играх на призы губернатора.