Качественная продукция по приемлемой цене

Опубликовано 21.12.2016

Именно ее должен получать каждый российский покупатель, уверен Президент Владимир Путин

Объявленная Владимиром Путиным стратегия импортозамещения, доступности российских товаров и качественных услуг для населения остается одним из приоритетов в развитии страны. Импортозамещение при этом рассматривается как путь модернизации отечественной экономики через открытие новых современных производств на высокотехнологичной базе - определяет государственную политику в этом направлении Президент России



Как отметил на одном из заседаний Госсовета Президент Владимир Путин, «задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары отечественными. Необходимо выпускать именно качественную российскую продукцию и по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках».

В России действуют уже два десятка дорожных карт импортозамещения в различных отраслях, первой из которых стала программа импортозамещения в сельском хозяйстве, принятая еще два года назад. Все эти карты предусматривают более двух тысяч конкретных проектов.

Участниками федеральной программы импортозамещения являются и более двадцати предприятий Костромской области. Например, реализация инвестпроектов предприятий «НОВ Кострома» и «Газпромтрубинвест» может снизить импорт по этим производственным направлениям до 20 процентов. А реализация программы импортозамещения на предприятии «Цвет» - на 30 процентов к 2020 году.

Реализуемый сейчас региональный план мероприятий по импортозамещению на 2015-2017 годы включает различные механизмы и меры поддержки: от предоставления грантов на создание и развитие фермерских хозяйств до обеспечения режима наибольшего благоприятствования при реализации инвестпроектов.

А все привлекаемые ресурсы и инвестиции, как заявил на недавнем заседании Совбеза Владимир Путин, должны создавать синергетический эффект в российских регионах. «Нужно обеспечить координацию федеральных и региональных программ, направленных на развитие территорий. Разумеется, это касается и инвестиционных планов компаний с госучастием, крупных частных предприятий. Иными словами, все привлекаемые на то или иное направление ресурсы должны таким образом концентрироваться, чтобы создавать так называемый синергетический эффект», - отметил глава государства.

Поэтому в стране созданы условия для реализации крупных проектов и формирования современных промышленных площадок. Это и предоставление Фондом развития промышленности льготных целевых займов тем предприятиям, которые реализуют проекты по импортозамещению, для модернизации и открытия новых высокотехнологичных производств.

Это и применение с 2016 года для вновь создаваемых промышленных предприятий вычета по налогу на прибыль в размере, равном объему произведенной инвестиции. Это и заключение специальных инвестиционных контрактов, по которым инвестор, вкладываясь в создание или модернизацию производства, получает определенный набор льгот, гарантий и стимулов.

Закон, позволяющий заключать специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности, в Костромской области, например, приняли весной этого года. Специальный контракт, согласно ему, теперь применяется в машиностроении, деревообрабатывающей, химической, металлургической, электронной, легкой и медицинской промышленности. Инвесторы получают льготы по налогу на имущество, которое создано в рамках инвестпроекта, и частично по налогу на прибыль.

Отдельная тема - создание промышленных парков и кластеров. Сейчас в стране существуют более семидесяти индустриальных парков. Два из них - в нашей области. Якорными резидентами многофункционального парка «Индустриальный», который работает в Костроме, являются пять компаний. Участникам парка доступны все меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. К числу якорных резидентов создаваемого индустриального парка «Волгореченский» можно отнести предприятия «Газпромтрубинвест», «НОВ Кострома», филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация».

В декабрьском послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить экономический рост в реальном секторе экономики. В Костромской области объем выпуска обрабатывающих производств в 2016 году увеличился на 1,8 процента. Рост промышленного производства обеспечивается за счет модернизации и открытия новых направлений.

Сейчас департамент экономического развития вносит коррективы в мероприятия госпрограммы «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года». Подпрограмма «Развитие промышленности Костромской области» дополнена новым мероприятием – это предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства для реализации инвестиционных проектов.

Соб. инф.

Объявленная Владимиром Путиным стратегия импортозамещения, доступности российских товаров и качественных услуг для населения остается одним из приоритетов в развитии страны. Импортозамещение при этом рассматривается как путь модернизации отечественной экономики через открытие новых современных производств на высокотехнологичной базе - определяет государственную политику в этом направлении Президент России

Как отметил на одном из заседаний Госсовета Президент Владимир Путин, «задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары отечественными. Необходимо выпускать именно качественную российскую продукцию и по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках».

В России действуют уже два десятка дорожных карт импортозамещения в различных отраслях, первой из которых стала программа импортозамещения в сельском хозяйстве, принятая еще два года назад. Все эти карты предусматривают более двух тысяч конкретных проектов.

Участниками федеральной программы импортозамещения являются и более двадцати предприятий Костромской области. Например, реализация инвестпроектов предприятий «НОВ Кострома» и «Газпромтрубинвест» может снизить импорт по этим производственным направлениям до 20 процентов. А реализация программы импортозамещения на предприятии «Цвет» - на 30 процентов к 2020 году.

Реализуемый сейчас региональный план мероприятий по импортозамещению на 2015-2017 годы включает различные механизмы и меры поддержки: от предоставления грантов на создание и развитие фермерских хозяйств до обеспечения режима наибольшего благоприятствования при реализации инвестпроектов.

А все привлекаемые ресурсы и инвестиции, как заявил на недавнем заседании Совбеза Владимир Путин, должны создавать синергетический эффект в российских регионах. «Нужно обеспечить координацию федеральных и региональных программ, направленных на развитие территорий. Разумеется, это касается и инвестиционных планов компаний с госучастием, крупных частных предприятий. Иными словами, все привлекаемые на то или иное направление ресурсы должны таким образом концентрироваться, чтобы создавать так называемый синергетический эффект», - отметил глава государства.

Поэтому в стране созданы условия для реализации крупных проектов и формирования современных промышленных площадок. Это и предоставление Фондом развития промышленности льготных целевых займов тем предприятиям, которые реализуют проекты по импортозамещению, для модернизации и открытия новых высокотехнологичных производств.

Это и применение с 2016 года для вновь создаваемых промышленных предприятий вычета по налогу на прибыль в размере, равном объему произведенной инвестиции. Это и заключение специальных инвестиционных контрактов, по которым инвестор, вкладываясь в создание или модернизацию производства, получает определенный набор льгот, гарантий и стимулов.

Закон, позволяющий заключать специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности, в Костромской области, например, приняли весной этого года. Специальный контракт, согласно ему, теперь применяется в машиностроении, деревообрабатывающей, химической, металлургической, электронной, легкой и медицинской промышленности. Инвесторы получают льготы по налогу на имущество, которое создано в рамках инвестпроекта, и частично по налогу на прибыль.

Отдельная тема - создание промышленных парков и кластеров. Сейчас в стране существуют более семидесяти индустриальных парков. Два из них - в нашей области. Якорными резидентами многофункционального парка «Индустриальный», который работает в Костроме, являются пять компаний. Участникам парка доступны все меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. К числу якорных резидентов создаваемого индустриального парка «Волгореченский» можно отнести предприятия «Газпромтрубинвест», «НОВ Кострома», филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация».

В декабрьском послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить экономический рост в реальном секторе экономики. В Костромской области объем выпуска обрабатывающих производств в 2016 году увеличился на 1,8 процента. Рост промышленного производства обеспечивается за счет модернизации и открытия новых направлений.

Сейчас департамент экономического развития вносит коррективы в мероприятия госпрограммы «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года». Подпрограмма «Развитие промышленности Костромской области» дополнена новым мероприятием – это предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на техперевооружение и модернизацию производства для реализации инвестиционных проектов.

Соб. инф.