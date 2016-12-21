Вдохновляет, направляет, помогает

Опубликовано 21.12.2016

воплотить в жизнь самые необычные идеи и мечты

На протяжении двадцати лет преподаватель Антроповской художественной школы Елена Гамзина занимается с детьми, учит их искусству рисования, в буквальном смысле вкладывая в них частичку своей души. Многие ее воспитанники не раз и не два становились призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Недавно за свой труд и любовь к детям Елена Константиновна получила благодарственное письмо администрации Костромской области.

Рисованием занималась по двенадцать часов в неделю

- Елена Константиновна, почему после школы вы решили пойти в педагогический вуз?

- Не знаю, видимо, желание появилось. Нравилось заниматься с детьми, нравилась школа, вот и решила продолжить свое общение с ней и пошла сначала учиться, а затем работать.

- Может быть, родители как-то повлияли на ваш выбор?

- Нет, мама работала начальником налоговой инспекции в Антроповском районе, она не была связана ни со школой, ни с искусством. Абсолютно. Хотя любила рисовать, но это никоим образом не сказалось на моем выборе. Даже когда будучи еще ребенком я пошла в художественную школу, мама не стала мне препятствовать. В художественной школе я занималась по двенадцать часов в неделю.



Впервые я его увидела в больнице

- Любимые учителя, наставники у вас были, кого вспоминаете добрым словом?

- В художественной школе? Да, конечно. У меня всего сменилось четыре преподавателя. Последним был Александр Смирнов, он и сейчас работает в школе, и я вместе с ним. Он меня всегда направлял, в том числе и в университет после окончания одиннадцатого класса.

В 1991 году я поступила на худграф и после его окончания вернулась домой в Антропово. Середина девяностых - время непростое, остаться в городе не решилась. Хотя, положа руку на сердце...

- ???

- Я вышла замуж, муж по распределению работал в Антропове, если бы не он, даже не знаю, вернулась бы домой или нет.

- Как мужа зовут?

- Сергей Ерофеевич.

- Где и как вы познакомились?

- Впервые я его увидела, когда лежала в больнице после школы, в палкинском терапевтическом отделении.

- Он был врачом?

- Да. Через год мы вновь случайно увиделись. Почти два года встречались и сыграли свадьбу. Я еще училась, а он в Костроме проходил ординатуру.

- Дети?

- Двое, сыну скоро пятнадцать, дочери одиннадцать.

- С сыном, наверное, уже обсуждаете его будущее, кем он хочет стать?

- Пока сложный вопрос, любит математику. Дочь, наоборот, гуманитарий, он спокойный и серьезный, она шумная и импульсивная.

- А вы сами какими их видите в будущем?

- Прежде всего я хочу, чтобы они стали порядочными людьми. А кем в профессии, не знаю. Пусть сначала достойно закончат учебу. Сегодня сложно навязывать детям свою точку зрения, и, думаю, не нужно этого делать.

- Если дети захотят после учебы по вашему примеру вернуться в Антропово, будете препятствовать?

- Ни в коем случае.

Спрашиваем очень строго

- Какие предметы вы преподаете?

- Рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру и историю искусств.

- Сегодня это все востребовано на селе?

- Наполняемость классов у нас очень большая, значит, востребовано. Учиться непросто, это не дополнительный кружок, это не предмет по выбору. Здесь довольно серьезное отношение, и спрашиваем мы с них очень строго.

- Помимо художественного в школе есть и другие направления?

- Да, еще музыкальное.

- Как вы считаете, среди ваших учеников есть талантливые дети?

- Разумеется, есть, они участвуют и в областных, и в региональных конкурсах. У нас много победителей в олимпиадах, в том числе региональных, есть дипломы всероссийского уровня. Успехов много.

- Можете кого-то особо выделить?

- Могу, но не буду, чтобы никому не было обидно.

- Хорошо, спрошу по-другому, есть у вас дети, которыми вы гордитесь?

- Да, замечательная девочка Злата Маринкина, сейчас она учится в университете иностранным языкам. Знаю, что ей очень хочется поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение, связанное с искусством. Она отлично рисует. Но в свое время прислушалась к совету мамы и пошла на иняз.

Еще у меня есть выпускница Диана Волкова, призер областных олимпиад и конкурсов. Очень способная. Еще хочу отметить Ксению Зубкову и Аню Смирнову. Вообще много детей способных, возможно, и талантливых даже в нашем маленьком районе.

Задача - научить, помочь ребенку раскрыться

- Если вы видите, что ребенок талантлив, пытаетесь влиять на его выбор будущей профессии?

- Я стараюсь советовать, куда бы он мог пойти учиться дальше.

- Елена Константиновна, меня, как человека, который абсолютно не умеет рисовать, всегда интересовало, можно ли в принципе научить этому ребенка или взрослого?

- Знаете, профессионально непригодных детей, совсем не умеющих рисовать, нет. Проблема в том, как научить, как помочь ребенку раскрыться, чтобы он не боялся себя. А методик и техник много, просто к каждому нужен свой индивидуальный подход. Кто-то раскрывается сразу, кто-то на последнем году обучения. Здесь еще проблема усердия, нужно много работать, чтобы раскрыть свои возможности или талант.

- В сельской школе есть все необходимое, чтобы раскрывать в ребятах чувство прекрасного?

- Я думаю, да. Все необходимое у нас есть. Конечно, всегда хочется чего-то большего. Мы относимся и к культуре, и к образованию. К сожалению, денег не всегда хватает.

В поисках прекрасного

- С какого возраста дети приходят к вам в школу?

- Со второго класса, в девять-десять лет.

- Существует какой-то конкурсный отбор?

- Символический. По первой работе ребенка бывает очень сложно сказать, что он умеет. Порой ждешь от него чего-то большего, а он не раскрывается, а бывает, абсолютно ничего не показал, а из него потом вырастает замечательный и способный талант.

- Как научить маленького человека, как ему объяснить, что такое чувство прекрасного, где искусство, а где нет?

- За один урок это невозможно сделать, поэтому мы и учим детей много лет. Каждое занятие из урока в урок ты пытаешься различными способами показать ребенку, где оно, прекрасное в его работе, в работах других, в том числе и великих художников. У нас есть история искусств, которую мы изучаем. Начиная с первобытного общества и до наших дней, в том числе и западно-европейскую живопись, и русскую школу.

Направлений в живописи великое множество, когда они становятся постарше, начинают интересоваться. Может, не все, но большинство.

- А вы сами картины пишете?

- В студенчестве, конечно, потом вышла замуж, работа, дети, вот дети и есть две мои картинки - сын и дочь. Понимаете, времени нет, катастрофически не хватает. Знаете, сколько мы бумаг заполняем, и с каждым годом их все больше и больше.

- В Антроповском районе есть места, где можно посидеть с мольбертом?

- Ну, конечно, сейчас очень красиво. Сегодня мы ехали, словами невозможно описать - сказочные деревья, припорошенные снегом.

– А есть в вашем районе свои знаменитые художники?

- Да, в палкинском филиале работает преподавателем художник Николай Большаков.

- Если позволите, еще пару вопросов о семье, есть у вас любимые праздники?

- Дни рождения, Рождество, Пасха. Новый год - детский праздник, он создает настроение.

- Как встречаете Рождество и Новый год?

- Во дворе стоит елка, наряжаю я, дети помогают. Рядом сосновый парк. Вечером особенно красиво.

- Какое любимое блюдо?

- Папа любит сациви, он долго жил в Грузии, дети - курицу из духовки и всевозможные традиционные салаты.

Алексей ВОИНОВ

Фото автора

Злата Маринкина,

бывшая ученица Елены Гамзиной:

- Елена Константиновна была моим учителем в художественной школе в течение пяти лет. Она замечательный и компетентный преподаватель, который не только учит рисовать, но и вдохновляет, направляет, помогает воплотить в жизнь самые необычные идеи. Конечно, хочется сказать ей большое спасибо за ее труд! Для меня она и на данный момент является авторитетом, советчиком и другом!

Досье

Елена Гамзина

Родилась в Антроповском районе, там же окончила школу.

В 1991 году поступила в Костромской государственный педагогический институт на художественно-графический факультет.

Работает преподавателем в Антроповской художественной школе.