По заслугам и честь

Опубликовано 21.12.2016

Узнаем, на какую соцподдержку могут рассчитывать ветераны труда

Те, кто за свою жизнь потрудился на славу и у кого за плечами десятки лет стажа, имеют все основания получить почетное звание «Ветеран труда». Думаете, простые корочки? Ан нет. Удостоенным на региональном уровне полагаются различные льготы и выплаты. В свежем номере «СП» мы выясним, чем могут помочь ветеранам в нашей области.