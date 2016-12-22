В Костроме наградили лучшие ТОСы

Опубликовано 21.12.2016

Премии получили также 63 активиста территориального общественного самоуправления

Ежегодные муниципальные премии в области территориального общественного самоуправления вручили в Костроме. В этом году ТОСы активно работали на протяжении всего года. И работали они не только над благоустройством территорий, но и организовывали культурно-массовые мероприятия. При этом количество ТОСов выросло. В Костроме в 2016 году заработал ТОС «Татарская слобода», возобновили свою деятельность ТОС «Поселок Кустово» и «Посошниково».

Всего же в областном центре работает 29 органов территориального общественного самоуправления. Лучшими в своем деле признаны председатели советов ТОС «Козелино» Виталий Жирков, ТОС «Посадский» Надежда Потапова и ТОС «Заволжские родники» Сергей Макаров. Кроме того, премии различной степени получили 63 активиста.