Про Емелю-лодыря

Опубликовано 21.12.2016

Музыкальную сказку с таким названием подготовили для маленьких зрителей артисты Костромской филармонии

Русскую народную сказку про Емелю на печи знают все, а «перевоспитанного» Емелю - далеко не каждый. Во время этой занимательной балаган-игры наш герой становится из лодыря трудолюбивым человеком. Прием балаганного театра позволяет всем зрителям стать участниками действия. Этому способствует знакомая с детства музыка на основе русских народных песен, яркие костюмы сказочных героев, динамика сюжета. А закончится новогодний праздник традиционно - встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой у красавицы-елки.

Сказка будет идти с 3 по 8 января.