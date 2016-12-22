Открыта баня

Опубликовано 21.12.2016

в поселке Никольское Костромского района

Этого события местные жители ждали ни много ни мало, а четыре года. Напомним, когда-то баня в Никольском славилась мягкой водой и хорошим паром. С большим удовольствием в нее приезжали горожане.

По словам хозяина новой бани, предпринимателя Романа Рашидова, она будет работать четыре раза в неделю, цена билета вполне демократичная.

В торжественном открытии помывочного учреждения принял участие депутат Костромской областной Думы Сергей Зудин. Пуск бани в Никольском значился в его предвыборной программе.