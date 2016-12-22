Есть такая профессия: здоровье защищать

Опубликовано 22.12.2016

Подведены итоги конкурса «Земский доктор-2016»

Завершился юбилейный, пятый по счету, конкурс «Земский доктор», организованный областной телерадиокомпанией «Русь», газетой «Северная правда», департаментом здравоохранения при поддержке губернатора Костромской области. За пять лет конкурс стал по-настоящему народным. Тысячи голосов в поддержку своих любимых врачей пришли в адрес организаторов со всех уголков области. И за каждым из них своя история.

В этом году в конкурсе «Земский доктор» приняли участие 14 врачей со всей области. География проекта широка: от Октябрьского до Нерехтского района. Телекомпания «Русь» сняла мини-фильм о каждом из докторов, а на страницах нашей газеты все восемь месяцев выходили статьи об участниках проекта.

При этом «Земский доктор-2016» объединил настоящих профессионалов разных специальностей: от терапевтов до реаниматологов, от стоматологов до хирургов. Но какая бы ни была специализация у наших земских докторов, их отличает общая черта: любовь к своей профессии.

О каждом из участников конкурса можно говорить часами. Самый молодой из них - участковый терапевт Ольга Лекарева. За год своей работы в центре «Доктор рядом» она стала любимым врачом многих жителей Давыдовского микрорайона. Самый опытный из «Земских докторов» - Владимир Щербаков. Вот уже 37 лет он работает терапевтом в селе Татарское Нерехтского района. Под его крылом более двух тысяч пациентов.

И, конечно, в адрес каждого из врачей в этот день звучали слова благодарности. В том числе и от руководителей региона, которые неизменно с большим интересом следят за конкурсом.

Александр Соколов, заместитель губернатора Костромской области:

- Двадцать тысяч человек приняли участие в голосовании. Конкурс действительно народный, общественный, и тем выше его ценность. Не случайно, что он проходит при поддержке губернатора. Сергей Константинович на личном контроле держит все, что связано с медициной, поддержкой медицинских работников, врачей. Именно работники отрасли здравоохранения с самых первых минут в профессии отвечают за самое главное, что есть у нас, – здоровье.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- Конкурс востребован, и его проведение - дело нужное и полезное. Это еще одна возможность сказать спасибо фельдшерам ФАПов, докторам, которые отдают себя людям, нуждающимся в помощи. И важно, что оценивают труд и профессионализм сами пациенты. Поэтому этот конкурс стал по-настоящему народным.

В минувшее воскресенье врачи сменили привычные белые халаты на праздничные наряды. И хоть ожидание было волнительным, участники признавались: каждый из коллег-соперников достоин победы. И важно не то, кто станет первым, а что труд земского доктора будет замечен.

А в этом можно не сомневаться. Ведь в поддержку победителя конкурса пришло восемь тысяч голосов. СМС и письма буквально сыпались в адрес организаторов «Земского доктора». Имя победителя - Светлана Бубнова. Ее можно назвать «универсальным врачом». Гинеколог, узист и по совместительству заместитель главного врача Судиславской районной больницы, она работает буквально по 24 часа в сутки. Будущие мамы знают, что помощь такого специалиста поможет родить здорового малыша.

И наверняка голос за Светлану Валентиновну отдавали и дети, которых она наблюдала. Ведь своей профессии доктор Бубнова служит уже 24 года. Кстати, Светлана Валентиновна стала первой женщиной, которая победила в народном конкурсе «Земский доктор» за все время его существования.

Светлана Бубнова, акушер-гинеколог, заместитель главного врача Судиславской районной больницы:

- Мои дядя и тетя - врачи. Причем тетя работала акушером-гинекологом. И с самого детства я мечтала пойти по ее стопам. Сколько малышей появилось с моей помощью на свет, честно говоря, не знаю. Но если в среднем посчитать, то 150 детей в год, и еще умножить на 24.

Примечательно, что второе и третье места достались врачам, работающим в самых отдаленных муниципалитетах нашей области. Второй стала Наталья Бесшапошникова, терапевт Боговаровской районной больницы. Третьей - Антонина Цветкова, фельдшер Талицкого ФАПа Вохомского района. Обе они - на передовой борьбы за здоровье жителей.

Зрители телеканала «Русь» также сделали свой выбор. И приз их симпатий достался Алексею Плотникову, хирургу-онкологу поликлиники Костромского онкологического диспансера. За годы врачебной работы Алексей Викторович принял более ста тысяч пациентов. Кроме того, практически ежедневно он проводит по две-три хирургические операции.

Приз читателей «Северной правды» достался Татьяне Ерофеевой, фельдшеру из села Завражье. За 28 лет работы в Завражной амбулатории Татьяне Владимировне увидеть пришлось многое: от простудных заболеваний до сложных переломов и тяжелых родов. И для всех жителей близлежащих сел и деревень она настоящий ангел-хранитель. И не случайно именно читатели отдали свои голоса за Татьяну Владимировну. Ведь в глубинке нашей области не у всех есть возможность принимать телевизионный сигнал, а вот газета приходит в дома селян регулярно. Но голоса в поддержку доктора Ерофеевой шли со всего региона.

Татьяна Ерофеева, фельдшер Завражной амбулатории:

- Скажу честно, моя семья ревнует к работе. Пропадаю я там и вечерами, и даже иногда по ночам. Но вот двадцать восемь лет терпят меня. Я не удивилась, что за меня голосовали жители Павина, Вохмы, Боговарова. Люди узнали мою историю, поддержали своими голосами. Но в любом случае, работать бы я хуже не стала (смеется).

Участники и победители конкурса «Земский доктор-2016» отправились в свои районы и города, на свои рабочие места. Любимых земских докторов ждут тысячи пациентов, которые на протяжении восьми месяцев их поддерживали. Но будущий год откроет новые имена. Ведь настоящие профессионалы, доктора с большой буквы есть в каждом уголке нашей области.

Телевизионную версию церемонии награждения смотрите на телеканале «Русь» 30 декабря в 21.00.

Владимир АКСЕНОВ

Фото Сергея Калинина