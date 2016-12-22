По заслугам и честь

Опубликовано 22.12.2016

Узнаем, на какую соцподдержку могут рассчитывать ветераны труда

Те, кто за свою жизнь потрудился на славу и у кого за плечами десятки лет стажа, имеют все основания получить почетное звание «Ветеран труда». Думаете, простые корочки? Ан нет. Удостоенным на региональном уровне полагаются различные льготы и выплаты. Сегодня мы выясним, чем могут помочь ветеранам в нашей области.

Правовая основа:

Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 226-ЗКО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области».

Кто относится к ветеранам труда?

К ветеранам труда относятся граждане, постоянно проживающие в Костромской области:

1 имеющие удостоверение «Ветеран труда»;

2 награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

3 приравненные к ветеранам труда (по состоянию на 31 декабря 2004 года) ветераны военной службы, ветераны госслужбы, имеющие соответствующие удостоверения.

Когда ветераны труда имеют право получать соцподдержку?

Ветераны труда имеют право на меры социальной поддержки после назначения им пенсии, независимо от прекращения ими трудовой деятельности.

На какие меры социальной поддержки могут рассчитывать ветераны труда?

1) Ежемесячная социальная выплата в размере 500 рублей. Она состоит из денежной выплаты в размере 416 рублей и частичной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на отопление твердым топливом при наличии печного отопления).

Важно! При расчете доплаты ежемесячные фактические расходы на отопление печей принимаются равными 1/12 расчетной суммы затрат на приобретение твердого топлива в год с учетом занимаемой общей площади жилого помещения.

В случае если у ветерана труда 50 процентов от фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, но не более 50 процентов расчетной суммы затрат, превышают размер ежемесячной частичной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ему производится доплата до уровня 50 процентов фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, но не более 450 рублей. Максимальный размер ежемесячной социальной выплаты составляет 950 рублей.

Важно! Доплата начисляется гражданину в месяце, следующем за месяцем предоставления услуг ЖКХ, на основании сведений о фактическом потреблении гражданами жилищно-коммунальных услуг за предыдущий месяц. При поступлении информации организаций об отсутствии фактических расходов гражданина на оплату «коммуналки» выплата доплаты прекращается.

2) Право приобретения льготных именных проездных документов для проезда на автомобильном, водном, железнодорожном транспорте общего пользования пригородного сообщения и на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом пригородного и городского сообщения.

3) Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

Важно! Если ветеран труда имеет право на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному из них по его выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Ежемесячная социальная выплата назначается:

1) со дня возникновения права на нее - гражданам, впервые обратившимся за получением ежемесячной социальной выплаты;

2) с первого числа месяца, следующего за последним месяцем предоставления выплаты по предыдущему месту проживания - гражданам, переехавшим из одного муниципального образования Костромской области на проживание в другое муниципальное образование;

3) с первого числа месяца подачи заявления - гражданам, прибывшим на постоянное место жительства в Костромскую область.

Куда нужно обратиться?

Для получения социальной выплаты граждане обращаются в филиал многофункционального центра по месту жительства.



Какие документы необходимы?

1) документ, удостоверяющий личность;

2) удостоверение «Ветеран труда»;

3) заявление на получение социальной выплаты;

4) справка органа Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявителя о том, что ежемесячная денежная выплата из средств федерального бюджета: «не назначена» - в случае отсутствия соответствующих условий; «закрыта» - с указанием сроков окончания ее выплаты;

5) справка с места жительства о составе семьи;

6) справка о характеристике жилья и видах коммунальных услуг.

Если изменился состав семьи, место проживания, площадь занимаемого помещения, основания получения ежемесячной соцвыплаты или были обнаружены неточности в представленных документах, ветеран обязан в течение месяца известить об этом центр социальных выплат и представить документы для проведения соответствующего перерасчета.

Марина Смоленко,

начальник отдела госполитики по социальной поддержке населения департамента по труду и социальной защите населения Костромской области:

- В Костромской области, наряду с присвоением звания «Ветеран труда» на федеральном уровне, в соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 2006 года № 32-4-ЗКО за продолжительный добросовестный труд присваивается звание «Ветеран труда Костромской области». Лица, удостоенные звания «Ветеран труда Костромской области», имеют право на меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда.