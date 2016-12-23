Скользкий фрукт

Опубликовано 23.12.2016

Почему хурма с костромских прилавков огорчила экспертов?

Зимой особенно хочется баловать себя чем-то вкусненьким и полезным. Поэтому выбор многих покупателей падает на хурму, которая ближе к морозам как раз и появляется на прилавке. Качество этого фрукта, однако, отдельная тема для разговора. Да и выбирать его научились еще не все покупатели. Поэтому сегодня мы решили им помочь, а заодно проверили, действительно ли та хурма, что предлагают нам магазины, вкусна и полезна.

До идеала далеко

В этот раз в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- хурма «королевская». Место покупки - торговый центр «100Метровка», Кострома;

- хурма «королевская», Азербайджан. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- хурма импортная весовая. Место покупки - гипермаркет «Наша радуга» (группы «Ашан»), Кострома;

- хурма «королевская». Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома.

По «одежке» хурму не выбирают. Ведь даже самый идеальный, казалось бы, фрукт может обмануть. Но исследование притязательные эксперты все-таки начинают с проверки органолептических показателей. Именно на этом этапе можно забраковать фрукты с самыми явными недостатками - гнилые или изрядно съеденные вредителями.

Откровенной порчи, к счастью, в этот раз эксперты не нашли. Но претензии, и притом серьезные, все-таки были. Не понравилась специалистам хурма из «100Метровки». Видимо, она так долго лежала на прилавке, что за это время потеряла всю упругость, кожура была продавлена, и «внутренность» фрукта размякла до состояния нетранспортабельности. Кстати, в пищу такую хурму употреблять эксперты тоже не рекомендуют. Поэтому плодам, купленным в «100Метровке», сегодня первый «неуд».

Кто без греха?

Впрочем, судить по одной закупке о качестве всей хурмы, конечно, рано. Тем более что три остальных образца по органолептике заслужили только положительные отзывы. Эти плоды плотные, чистые, желтой и оранжевой окраски, без каких-либо заметных посторонних веществ. Что немаловажно, хурма не повреждена и вполне готова к перевозке.

Правда, небольшие недостатки у образцов все-таки есть. Например, во всех трех случаях плоды грешили царапинами-рубцами, потертостями и небольшой черной сеткой. Однако эксперты уверены, что такие отклонения на качество не влияют. Тем более что стандарт в умеренных количествах их вполне допускает.

Нитраты взвешивать?

О том же, как выращивали и удобряли наши фрукты, расскажет показатель «содержание нитратов». Сами по себе соли азотной кислоты (так называют их ученые) не так страшны, как часто нас пугают с экранов телевизоров. Ведь нитратами становятся как раз те самые органические вещества, которые плод поглощает из почвы во время роста. Поэтому совсем «безнитратных» овощей и фруктов быть не может. Но за их количеством все-таки нужно следить: завышенное содержание этих вредных веществ для организма человека все-таки опасно.

Максимальная доля нитратов для хурмы не должна превысить 60 мг/кг. Наши «подопытные» не подвели - во всех без исключения доля вредных веществ была минимальной.

Но отстающие у нас сегодня все-таки есть. Экспертов насторожили внешние данные хурмы из «100Метровки», консистенция которой заметно далека от идеала. А вот к фруктам из «Ашана», «Лидера» и «Адмирал Сити» претензий не было. Все они требованиям СанПиН 2.3.2.1078 и ГОСТ 29270 соответствуют.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвовавших в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

вкус народа

Как обычно, последнее слово в нашей экспертизе осталось за потребителями. А они постановили: хурма, приобретенная в торговом центре «Адмирал Сити» (№ 3), самая вкусная. На втором месте фрукты из «Нашей радуги» (№ 2) и только на третьем - хурма, купленная в «Лидере» (№ 1).

Мария:

- Никогда не беру водянистую хурму, она переспевает, и вкуса не остается. Вообще я предпочитаю сорт «королек», он хоть и не мягкий, но сладкий. Из представленных первый образец, на мой взгляд, слишком жидковатый. После второго во рту чувствуется небольшая оскомина, но в целом он очень даже неплох.

Галина:

- Мы обычно покупаем хурму сорта «королек». Но здесь тоже очень вкусные образцы. Особенно понравился фрукт под номером три. Мягкий, сочный, не вяжет - только такую хурму всегда бы и ела.

Владимир:

- Свой голос отдаю за третью хурму. Первый образец, на мой взгляд, еще не успел созреть. Второй тоже не самый вкусный, немного вяжет.

Татьяна Павловна:

- Хурму всегда выбираю по цвету, стараюсь брать темно-коричневую. Такой фрукт самый спелый, сладкий и вкусный. Кстати, первый образец как раз именно такой. Очень сочный, аромат изумительный. Голосую за него.

Нина:

- Самая вкусная - хурма под номером три. Вкус насыщенный, сам фрукт сочный и мягкий. Первый образец тоже очень сладкий, мягкий. А вот второй немного вяжет.