Живая память Афганистана

Опубликовано 23.12.2016

В военно-историческом отделе Костромского музея-заповедника 23 декабря пройдет памятное мероприятие, посвященное подвигу наших земляков

25 декабря - 37-я годовщина с момента ввода советских войск в Афганистан. Участниками той войны стали более двух тысяч костромичей. Пятьдесят пять из них не вернулись домой. Минутой молчания почтят ветераны Афганистана их память. В этот же день здесь состоится презентация выставки воина-афганца Игоря Жулева. Рядом с ветеранами участниками памятного события будут и кадеты Костромского кадетского корпуса.

Местом проведения станет здание Гауптвахты. Время - 16.00.