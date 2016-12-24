Начинающие лесники соревнуются в Чухломе

Опубликовано 23.12.2016

Там пройдет олимпиада профессионального мастерства

Шесть команд - по два студента в каждой выйдут на старт олимпиады профессионального мастерства «Я выбираю лес». Учащиеся отделения Шарьинского политехнического техникума в Поназыреве, Костромского лесомеханического колледжа, Чухломского лесопромышленного техникума имени Ф.В.Чижова, Костромского государственного университета, Рыбинского лесотехнического колледжа из Ярославской области и Кировского лесопромышленного колледжа будут соревноваться в трех турах. Им предстоит написать эссе на тему «Мой путь в профессии», показать знания теории, а также продемонстрировать практические умения. Соревнования будут проходить на базе Ресурсного центра лесопромышленного профиля Чухломского лесопромышленного техникума им. Ф.В.Чижова.