Ледовая переправа через реку Унжа

Опубликовано 23.12.2016

открылась в Макарьевском районе

Она стала третьей по счету на территории Костромской области. Переправа расположена в самом Макарьеве. Специальная комиссия провела ее полное техническое освидетельствование и допустила к эксплуатации.

На льду установлены дорожные знаки, которые ограничивают скорость и грузоподъемность транспорта, и информационные щиты с правилами пользования ледовой переправой. Кроме того, путь через реку по ледяной дороге отмечен вешками со светоотражающими элементами.

По мере роста толщины льда будет увеличиваться и грузоподъемность. Управление региональной безопасности Костромской области напоминает, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин и трещин, припорошенных снегом. Использование оборудованных ледовых переправ является залогом вашей безопасности.