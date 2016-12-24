«Исповедь сердца»

Опубликовано 23.12.2016

пройдет в семнадцатый раз

Фестиваль православной авторской песни, который первый раз организовали в 1998-м в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Кострома принимает с 2001 года. На этот раз всех поклонников душевной и духовной песни ждут в КВЦ «Губернский» 15 января уже нового года, как раз в святые дни между Рождеством Христовым и Богоявлением. Особенная атмосфера и растущее количество участников — это то, что отличает каждый фестиваль. Кстати, в прошлом году он собрал более тридцати авторов и исполнителей и продолжался четыре с лишним часа.