Костромичи могут почтить память Ивана Столяра

Опубликовано 26.12.2016

Памятный снимок установлен у музыкального колледжа

Десятки жителей областного центра сегодня несут цветы к Костромскому областному музыкальному колледжу, чтобы почтить память жертв трагедии, потрясшей всю страну. Именно здесь учился костромич Иван Столяр — один из пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем утром 25 декабря. Траурная фотография установлена у входа в музыкальное училище.

Иван был солистом хора дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. У него осталась семья и трое детей. Также в авиакатастрофе погибла Ралина Гильманова, которая начинала свою карьеру в балете «Кострома».