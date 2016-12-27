Костромская слобода

Опубликовано 26.12.2016

Презентация электронного художественно-этнографического альманаха с таким названием пройдет в костромском музейно-выставочном центре на Советской, 41

Костромской музей деревянного зодчества ведет свою историю с 50-х годов минувшего века. В его коллекции находятся уникальные памятники деревянного зодчества, в том числе церковь Собора Богородицы времен Ивана Грозного из села Холм Галичского района. В презентации нового выпуска альманаха, второго по счету, участвуют краеведы, библиотекари, мастера народных промыслов. В разделах «Архитектурное наследие», «Народная культура» читатель познакомится с современной практикой храмостроительства и крестьянского домостроения, в разделе «Живой музей» - с музейными проектами 2016 года.

Начало презентации - в 16.00 27 декабря.