Профилактические мероприятия

Опубликовано 26.12.2016

проходятнадорогахКостромскогорайона

За 11 месяцев уходящего года в районе зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек погибли и 92 получили ранения различной степени тяжести.

28 декабря сотрудниками ГИБДД будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение столкновения автомобилей.

29 декабря - профилактическое мероприятие «Скорость», направленное на пресечение превышения скорости движения.

31 декабря сотрудниками ГИБДД- профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению правонарушений с стороны водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.