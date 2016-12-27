Настал желанный момент

Опубликовано 27.12.2016

для врачей, детей и их родителей

В детской Костромской областной больнице после капитального ремонта начало работу ЛОР-отделение. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Ситников.

Ремонт ЛОР-отделения требовался детской областной больнице уже давно. «Мы долгое время жили без ремонта, - рассказывает заведующая отделением Наталья Толкачева. - И сегодня, наконец, настал торжественный момент».

Работы по приведению в порядок помещений длились около пяти месяцев. Рабочие полностью заменили окна и двери, сделали капитальный ремонт стен, поменяли плитку и напольное покрытие. В отделении появились новая сантехника и система вентиляции. «Так как сейчас введены новые требования санэпидрежима, проблема вентиляции стояла на первом месте, - говорит Наталья Толкачева. - Теперь в отделении создан нормальный микроклимат, врачам удобно работать в операционной, в том числе и в летнее время. И пациентам комфортно в палатах. Налажена и система обеззараживания».

Помещения действительно впечатляют, стены выкрашены в светлые, приятные для глаза тона, в отделении светло и уютно. Всего на ремонт областной бюджет выделил около восьми миллионов рублей.

ЛОР-отделение имеет тридцать коек, это значит, что здесь может постоянно находиться такое же количество пациентов, а с учетом мам, ухаживающих за своими детьми, число находящихся в палатах может достигать пятидесяти человек. По словам заведующей, сегодня отделение обладает всем спектром необходимого современного оборудования.

Во время осмотра губернатор Сергей Ситников особо подчеркнул, что в течение двух лет необходимо отремонтировать все отделения детской областной больницы.

Алексей ПЕТРОВ

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- В ЛОР-отделении самое главное - это специалисты, которые освоили новые технологии в своей сфере, технологии минимальных оперативных вмешательств, когда ребятишки не страдают от длительных операций. Это сегодня привлекает и маленьких пациентов из соседних областей. Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обратил внимание на необходимость повышать качество и доступность высокотехнологичной медицинской помощи, внедрять механизмы устойчивого финансирования такой помощи. Сегодня мы сделали еще один важный шаг в решении этого вопроса.

Наталья Толкачева,

заведующая ЛОР-отделением детской областной больницы:

- Наше отделение единственное в области и городе для детей с патологией ЛОР-органов. Это хирургическое отделение, отделение гнойной хирургии. Теперь условия работы для врачей и пребывание для пациентов очень хорошие.