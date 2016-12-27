Опубликовано 27.12.2016

Владимир Путин в прямом эфире ответил на самые острые вопросы журналистов

В минувшую пятницу состоялась традиционная, уже двенадцатая по счету, большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Она установила рекорд по числу аккредитованных журналистов – их было более 1,4 тысячи. За время пресс-конференции Президент успел ответить на 41 вопрос, так или иначе затрагивающий интересы и костромичей в том числе.

Пресс-конференция Владимира Путина длилась 3 часа 50 минут. И, конечно, на ней прозвучали основные тренды внутренней и внешней политики на ближайшую перспективу.

Большая часть вопросов, в свете международной обстановки, была посвящена внешней политике. Украинский кризис, борьба с терроризмом в Сирии, отношения с Турцией, выборы в США – все это интересовало журналистов как зарубежных, так и общероссийских СМИ. Владимир Владимирович не раз подчеркнул тезис, который звучал и в его недавнем Послании Федеральному Собранию: Россия не ищет врагов и настроена на конструктивный диалог с каждым партнером.

Журналистов же из российских регионов в первую очередь интересовали вопросы внутренней политики и экономики. Владимир Путин уже в начале пресс-конференции подчеркнул: «Российская экономика, если хочет развиваться, а она хочет и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой».

При этом глава государства не мог не отметить цифры статистики: «По основному показателю – ВВП страны – в прошлом году был спад 3,7 процента. В этом году будет тоже небольшое снижение, но уже не на 3,7. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И, скорее всего, по году будет минус 0,5–0,6».

Положительную оценку Владимир Путин дал тем шагам, которые делаются в государстве для импортозамещения: «Мы точно победим, и сомнений быть не должно. И вот почему. Потому что импортозамещение приносит свои плоды. Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Если было 49 с чем-то, то сейчас – 39».

Неожиданно много времени (что не может не радовать) на пресс-конференции было уделено развитию сельского хозяйства. «Мы в последнее время радовались результатам сбора урожая и говорили, что это рекордные за последние годы 117 миллионов тонн. У нас будет свыше 119 миллионов тонн, это просто отличный показатель. Я хочу поблагодарить селян за эту работу. Сегодняшняя настройка и структурные изменения в сельскохозяйственной отрасли показывают, что результат, который мы имеем, создает очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства» - отметил Президент.

Владимир Путин подчеркнул, что меры поддержки аграрного комплекса остаются высокими: «В целом на промышленность [в бюджете] предусмотрено 107,5 миллиарда рублей, на сельское хозяйство – 216 миллиардов рублей. Так что это все в совокупности, надеюсь, даст положительный результат».

Безусловно, для Костромской области, богатой лесными ресурсами, был актуален вопрос об экологической политике. Глава государства особое внимание уделил охране природных богатств, отмечая, что законодательство в этой сфере будет совершенствоваться.

«Здесь точно не обойтись без изменений в действующей нормативной базе. Нам нужно и лесотехнический комплекс обеспечить сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Но не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов. Если мы не будем заботиться о лесах и парковых зонах в населенных пунктах, вокруг крупных городов, у нас скоро вообще ничего не останется, потому что вытаскивать лес из этих мест легче всего, дешевле – там дороги, инфраструктура. Это требует очень серьезного, вдумчивого подхода, анализа», - отметил Президент.

Еще одной интересной темой стало развитие библиотек. Владимир Путин согласился, что чтение важно для воспитания ребенка. Но какими будут библиотеки нового века?

Президент ответил развернуто: «Мы пытаемся возродить библиотеки в целом, но на новой базе. Это очень интересно, очень важно - почувствовать, подержать книгу, посмотреть иллюстрации, чтобы текст был перед глазами. Современные носители информации, конечно, вытесняют книгу, это очевидно. Но нам нужно добиться, чтобы и на современных носителях был нужный контент, который был бы востребован особенно при воспитании молодого поколения, воздействии на душу детей, формировании их взглядов, отношения к жизни. Нужно библиотеки превращать в новые мультимедийные центры и с книгой, и с интернетом».

Олег СУВОРОВ

Юрий Цикунов, председатель Общественной палаты Костромской области:

- Мы имеем возможность слушать пресс-конференции нашего Президента каждый год. Поражает что? Поражают не только ответы, принципиальное отношение к каким-то событиям, но и обилие цифр, которыми он свободно владеет по любой теме. Все обратили внимание на то, что Владимир Путин занимается не только общими вопросами - он мог бы сказать, что это дело правительства, но всеми сферами нашей жизни: промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Таким и должен быть глава государства российского - большого, разнонационального, разнообустроенного.

Владимир Смирнов, проректор КГУ, профессор, доктор социологических наук:

- Кроме традиционно важной для меня темы образования и высшей школы, Президент поднял целый ряд тем: армия, ВПК, экономика, налоги, высокие технологии, проблемы конкретных регионов, широкий спектр международных вопросов. Причем все это «в живую», с глазу на глаз с огромной аудиторией, ориентируясь в широчайшем спектре информации. С точки зрения политической науки могу уверенно заявить, что Президент успешно и эффективно подтвердил свои высочайшие профессиональные компетенции.

Александр Максименко, председатель правления регионального отделения общества «Знание» России:

- Для нас, представителей российской общественности, реализующих широкий круг программ социально-патриотической направленности, в общении Владимира Путина с прессой была важна поддержка Президентом патриотизма. «У нас нет другого объединяющего начала», — сказал он. И в этом, я уверен, с ним солидарно большинство общественников страны.

Владимир Андрианов, генеральный директор ОАО «Племзавод «Караваево»:

- Оценку труженикам российского сельского хозяйства Президент дал высокую. При этом он не забывает не только об успехах, но говорит и о больных проблемах. По-прежнему перед российскими аграриями сегодня стоит непростая задача - обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы понимаем поставленную задачу и будем делать все, от нас зависящее.

Ирина Губеева, врач общей практики Дорогининской врачебной амбулатории (Макарьевский район):

- Такие пресс-конференции нужны - людям всегда интересен взгляд руководства страны на те или иные проблемы или вопросы. У нас в поселке многие смотрели трансляцию. Я думаю, подобные мероприятия помогают изменить в лучшую сторону ситуацию в стране, в том числе в сельской медицине. И мы видим эти улучшения. Сегодня у нас нет никаких проблем с лекарствами и вакцинами. Еще бы привлечь молодежь: кадры необходимы.

Ольга Чистякова, учитель русского языка и литературы Вохомской средней школы:

- Президент отметил важную роль чтения в воспитании ребенка. Я полностью согласна с этим мнением, как и с тем, что библиотеки должны измениться, стать мультимедийными центрами. Об этом я сужу даже по нашей школьной библиотеке. Благодаря помощи мецената, нашего выпускника Владимира Худынцева, библиотека пополнилась новым оборудованием, полностью изменился ее внешний вид. И, конечно, поменялось отношение школьников к ней.

Марина Путилова, предприниматель (Шарья):

- Пресс-конференция Президента всегда интересна, поскольку вопросы, которые задают журналисты, волнуют все слои общества, в том числе и предпринимателей. Что будет с налогами, готово ли государство реагировать на запросы бизнес-сообщества? Президент пообещал подумать о том, как еще можно поддержать малый и средний бизнес. Радует и то, что растут зарплаты, пусть и понемногу, а это значит, что будет расти и потребление.