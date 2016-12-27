Прощайте, незаменимые...

Опубликовано 27.12.2016

Авиакатастрофа над Черным морем унесла жизни 92 человек. Среди них были и наши с вами земляки

25 декабря, 5.27 утра — время, когда с радаров пропал самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Вместе с его полетом прервалась жизнь и 92 человек, находившихся на борту. Талантливые, молодые, незаменимые люди. Чудовищная трагедия для всей России, которая эхом отозвалась и в Костроме.

На борту самолета находились артист хора ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова костромич Иван Столяр и балерина Ралина Гильманова, которая начинала свой творческий путь в национальном балете «Кострома».

Для них это были обычные гастроли. И пусть сцена располагалась в Сирии, которая стала зоной боевых действий, но военная форма, служебный долг, честь известного на весь мир ансамбля обязывала не бояться трудностей. Они не боялись...

Самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1.38 в ночь на 25 декабря. Он приземлился в Сочи для дозаправки, и в 5.20 по Москве вновь поднялся в воздух. Через семь минут он упал в Черное море в шести-восьми километрах от берега. Что было причиной? Ответ даст только следствие.

Первые данные спасателей и Министерства обороны подтвердили печальный факт: выживших нет. Поисковая операция началась немедленно и будет продолжаться, пока не будут найдены тела погибших и обломки самолета. Неожиданная, несправедливая трагедия.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», - заявил президент России Владимир Путин.

Один из погибших - костромич Иван Столяр был опытным артистом. Его бас влюблял в себя слушателей с первых нот. И трудно поверить, что в детстве он больше занимался рисованием и даже окончил художественную школу имени Шлеина. Но талантливый человек талантлив во всем. После окончания костромской школы №22 он отучился в Костромском духовном училище и получил звание псаломщика-певца.

Отслужив в армии, поступил в Костромское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение, затем перевелся в Московский музыкальный колледж имени Шнитке, по окончании которого, в 2002 году, стал студентом вокального отделения Московского государственного института музыки имени Шнитке.

Иван Столяр завоевал множество побед на международных и российских фестивалях. И неудивительно, что именно он стал солистом ансамбля песни и пляски имени Александрова. При всей своей профессиональной загруженности Иван оставался любящим, причем многодетным, отцом. У него остались двое детей от первого брака и трое от второго.

Ралина Гильманова, артистка балета, наверняка жила ожиданием Нового года. Она и ее жених Михаил Васин, также участник ансамбля, собирались в скором времени пожениться. Талантливая и влюбленная пара. Вместе они были и на борту ТУ-154.

Костромской зритель знает Ралину Гильманову. Почти два года она танцевала в национальном балете «Кострома». Ее родные и близкие, вспоминая девушку, не сговариваясь называют ее солнечным человеком. Никогда не теряя оптимизма, она шла к своей мечте - выступать на большой сцене, и добилась этого.

Выпускница Казанского хореографического училища сразу стала своей в коллективе национального балета «Кострома». За два года она участвовала в нескольких сотнях концертов по всему миру. И вскоре отправилась в Москву, где присоединилась к ансамблю песни и пляски имени Александрова. В свои 22 года она была безмерно талантливой артисткой и мечтала еще о простом семейном счастье...

На борту ТУ-154 находился и участник коллектива «Калина folk» Дмитрий Бабовников. На всероссийском конкурсе «Новая звезда» группа представляла Костромскую область. Дмитрий проработал в ансамбле имени Александрова более 15 лет.

Вместе с артистами погибли и наши коллеги — журналисты телеканалов «Первый», «НТВ» и «Звезда», а также опытный экипаж самолета ТУ-154. На борту находилась и Елизавета Глинка, известная всему миру как Доктор Лиза.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников направил телеграммы соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, Министерству обороны Российской Федерации, коллективу дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. «Жители Костромской области с благодарностью вспоминают выступления артистов ансамбля имени А.В. Александрова на костромской земле и вместе со всей страной разделяют боль этой невосполнимой утраты. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах», - говорится в тексте.

«Северная правда» присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких погибших. В эти дни мы скорбим вместе с вами.

Олег СУВОРОВ

Протоиерей Александр

(Смирнов), настоятель Спасо-Преображенского храма Солигалича:

- Наши с Иваном судьбы тесно переплетались. В школе он учился вместе с моим братом, сами мы были сокурсниками в Костромском духовном училище, а сейчас мой сын учится там же, где учился и Иван - в Московском государственном институте музыки имени Шнитке. Мы часто с ним общались, переписывались. Он всегда был веселым, добродушным, простым человеком, но при этом обладающим огромным талантом. Помню, он кроме всего прочего увлекался карате, всегда был спортивным человеком.

Нина Смирнова,

директор школы №22 Костромы:

- В школе Ивана помнят. Когда прозвучала информация о трагедии и я увидела фамилию, поняла - это может быть он... Учителя его помнят очень добрым и воспитанным. Он очень много рисовал, увлекался музыкой. То, что случилось, стало для нас огромным потрясением.

Алексей Чернов,

однокурсник Ивана Столяра:

- Иван был безотказным, добрым человеком. Мы учились вместе в музыкальном училище, хоть и на разных отделениях. У него остались семья, дети. Для них эта трагедия останется незаживающей раной.

Елена Царенко, президент Русского национального балета «Кострома»:

- Талантливая, очень светлая девочка. Ралина пришла в наш балет сразу после окончания Казанского хореографического училища и почти два года гастролировала с нами. Она, безусловно, была очень талантливой. За два года успела побывать с балетом и в зарубежных турах, и дать более 160 концертов в Москве. Конечно, мы хотели, чтобы Ралина осталась в нашем коллективе. Но у нее были свои причины попробовать себя в ансамбле песни и пляски имени Александрова. Искренне жаль всех погибших. С ансамблем у нас много совместных работ, мы дружили с этим коллективом.

Анастасия Савинова, артистка Русского национального балета «Кострома»:

- Мы были на гастролях в Казани, когда Ралина и еще две ее подруги увидели наш балет и захотели к нему присоединиться. Они пришли к нам сразу после выпуска из училища. Ралина никогда не хотела стоять на месте, ей нужно было развиваться и расти. Она никогда не расставалась с улыбкой, приходила к нам в гости, играла с ребенком и всех окружающих заряжала своим оптимизмом.