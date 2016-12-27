В Костромском отделении Сбербанка подвели итоги уходящего года

Опубликовано 27.12.2016

Новый год — самое время не только строить планы и говорить о перспективах, но и лучший повод подвести итоги работы за прошедший год. О том, как технически перевооружился Сбербанк, главных событиях в розничном кредитовании и развитии онлайн-сервисов рассказал на брифинге костромским журналистам управляющий Костромским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.

Выгодное предложение

Главным событием в сфере розничных кредитов стал возврат процентных ставок на уровень «докризисного» периода. Кстати, коснулось это как потребительских кредитов, так и жилищных, что в условиях довольно низкой стоимости квартир оказалось своевременной и нужной поддержкой для многих костромичей. Воспользоваться выгодным предложением Сбербанка и вложиться в жилье смогли более двух тысяч жителей области. Около 750 из них получили кредит по программе «Ипотека с государственной поддержкой». В целом, за год были костромичи взяли около 25 тысяч кредитов, что превысило показатели предыдущего года на 25 процентов.

Не забыли специалисты банка и о том, что основной всплеск потребительской активности приходится на конец года. Поэтому в преддверии новогодних праздников запустили специальное предложение по потребительскому кредитованию, в рамках которого банк предложил клиентам пониженные фиксированные процентные ставки на кредиты суммой от трехсот тысяч рублей. Общее снижение составило до семи процентных пунктов. Ставки от категории заемщика не зависят: они одинаковы как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Такое спецпредложение будет действовать до 31 января 2017 года.

Услуги стали ближе

Идти в ногу со временем и оптимизировать свою работу Сбербанку позволяют новые технологии и инновационные решения. Одной из них стала установка платежных терминалов с бесконтактной технологией оплаты, которыми с середины года банк оборудует торговые точки. Их особенность в том, что карта не передается в чужие руки: клиент просто подносит ее к терминалу и следит за тем, чтобы сумма оплаты была верной. Благодаря работе банка в области к такому способу оплаты покупок уже готова почти половина из установленных POS-терминалов. Кроме того, Сбербанк стал первым банком, который поддержал платежные системы Appple Pay и Samsung Pay, популярность которых во всем мире стремительно набирает обороты.

Успех таких инновационных систем еще раз подтверждает, что самым лучшим посредником между человеком и миром финансовых услуг становится смартфон. Базовые услуги Сбербанка для населения — будь то подача заявки на кредит или покупка валюты теперь доступны через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Не говоря о том, что здесь можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ или перевести денежные средства.

Кстати, подключив услугу «Автоплатеж» с 1 декабря 2016 года по 31 января 2017 года и совершив хотя бы одну оплату услуг ЖКХ на сумму не менее 300 рублей, клиент автоматически становится участником акции «500 бонусов Спасибо за Автоплатеж». Обладателями призов станет тысяча участников по Костромской области.

Через интернет-банк вести свои дела стало удобнее и юрлицам. В перспективе уже в следующем году Сбербанк планирует предложить предоставление полного пакета документов по кредитованию или любой другой услуге банка через электронные носители.

Клиент — главная ценность

Тяжелее всего к цифровым нововведениям адаптируются люди старшего поколения. Специально для них разработана информационная интернет-платформа «Активный возраст» (найти ее можно по адресу www.sberbankaktivno.ru). Здесь для пенсионеров максимально понятно представлена вся актуальная информация о базовых продуктах Сбербанка, в том числе о преимуществах многофункциональной дебетовой карты, которая включает в себя бесплатное обслуживание, процент на остаток средств и бонусы «Спасибо».

Приоритет отдает Сбербанк и социальным проектам. Например, юбилей банка, который праздновался не так давно, был отмечен масштабной акцией — бесплатным посещением музеев. У костромского отделения Сбербанка есть и свой подшефный детский дом. Раз в несколько лет его стараются менять, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

Вадим Лушин отметил, что несмотря на все слухи, филиальная сеть банка не закроется. Будут оптимизированы несколько филиалов областного центра. Районов и городов области, где филиал Сбербанка единственный на весь населенный пункт, изменения не коснутся. То же самое касается сети банкоматов. Изменения, в первую очередь, вызваны тем, что благодаря интернет-технологиям все больше людей пользуются мобильным и интернет-банком, а для Сбербанка важно быть эффективным и радовать клиентов качеством своей работы.

Отметим, что полные условия кредитования и другие предложения можно узнать в офисах Сбербанка, офисах партнеров банка и на сайте sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015 года. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.