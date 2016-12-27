Опубликовано 27.12.2016

Карантин в школах Костромы повлиял на возраст зрителей в драматическом театре

На новогоднем сказочном марафоне появился новый зритель - родители без детей. Заболевший ребенок оставлен на попечении бабушек, а мамы и папы идут на детскую сказку, вспоминая свое беззаботное детство. Верить в чудо - привилегия не только детей, и взрослые порой становятся похожими на своих малышей. Особенно охотно начинают верить в чудеса взрослые под Новый год. Сказка «Принцесса на горошине» позволяет вновь почувствовать себя в волшебной атмосфере детства. А с ребенком, когда он поправится, можно сходить на сказку еще раз.