Шестнадцатый. Високосный

Опубликовано 28.12.2016

Блиц-воспоминание о прошедшем годе

Пока старый год, уходя в историю, уступает место новому, назовем, в каждом месяце 2016-го, по два запомнившихся нам и жителям Костромской области события.

Январь

Свой 55-летний юбилей отпраздновало крупнейшее энергосетевое предприятие Костромской области - филиал ОАО «МРСК Центра» - Костромаэнерго.

Третий форум работающей молодежи Костромской области собрал наиболее активных и неравнодушных молодых специалистов региона. Именно к ним присматриваются отраслевые профсоюзные организации - дело защиты людей труда нужно передавать не только в опытные, но и в сильные руки.

Февраль

Большая культурная утрата постигла театральный мир Костромской области. Нежданно, на пике зрительской любви и творческого расцвета, нас покинул артист костромского драмтеатра Эмиляно Очаговия.

XIV зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области собрали в Мантурове лучших спортсменов и физкультурников региона. В итоге среди муниципальных районов победила команда Костромского района, а среди городов - сборная Костромы.

Март

Костромская область, вместе с представителями Ярославской, Ивановской, Тверской, Смоленской и Владимирской областей в рамках организованного в Костроме форума впервые совместно выступили о дифференцированной поддержке АПК регионов, работающих в разных природно-климатических условиях.

Итогом встречи стала озвученная идея по разработке и реализации комплексной программы развития Нечерноземья.

В пятницу, 18 марта костромичи, как и в 2014 году, в день подписания договора о вхождении в состав России республики Крым и города Севастополь, вышли на площадь Мира, чтобы приветствовать это событие. Митинг собрал несколько тысяч участников.

Апрель

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прибыл в Костромскую область, где вместе с губернатором региона Сергеем Ситниковым подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. Были намечены сроки и ответного визита.

Конкурс «Учитель года», продолжавшийся несколько месяцев, подвел свои итоги. В главной номинации «Учитель» победу одержала Наталья Полянина - учитель английского из Волгореченска.



Май

Начало месяца жители области отметили первомайскими демонстрациями, а костромичи смогли поболеть за бегунов традиционной легкоатлетической эстафеты «Северная правда».

Важной составляющей торжеств, посвященных празднованию Дня Победы, стало шествие «Бессмертного полка», ряды которого заметно расширились.

Впервые в регионе открылась клиника экстракорпорального оплодотворения. Клиника работает в тесном контакте со своими ярославскими коллегами и в ней реализована первая стадия подготовки женщин к этой медицинской процедуре.

Июнь

Дополнительная станция «Скорой помощи» открылась на улице Профсоюзной в Костроме. Она «закрывает» всю прилегающую территорию, а также населенные пункты красносельского направления. Условия работы станции проинспектировал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

22 июня в 4 часа утра, в День памяти и скорби - 75-летия начала Великой Отечественной войны, представители всех поколений Костромской области собрались у мемориала «Вечный огонь». В мемориал была заложена капсула с посланием будущим жителям региона. Она будет вскрыта в 2045 году - в год 100-летия Великой Победы.

Июль

В июле жители области с благодарностью рассказывали друг другу о выпускнике Ореховской средней школы Галичского района Денисе Смирнове, спасшем тонущего в реке семилетнего малыша. Наш отважный земляк получил почетную грамоту и планшет на закрытии фестиваля «Юный спасатель».

У Дня любви, семьи и верности появилась собственная медаль: с изображением ликов святых Петра и Февронии Муромских, которых издавна почитают на Руси как хранителей семьи и брака.

В канун праздника в администрации региона медали «За любовь и верность» вручили тридцать одной супружеской паре.

Август

Макарьевский район, а точнее - село Красногорье и ряд населенных пунктов, разделенные рекой Унжей, соединил новый 224-метровый мост. Его, по итогам договоренностей главы региона с представителями Минобороны, соорудили военные строители. Подъезды к переправе создавали костромские дорожники.

Новый детский сад открыли в областном центре на Речном проспекте. Он стал вторым домом для ста сорока малышей. Новый садик получил название «Радуга детства».

Сентябрь

Главным событием сентября стал Единый день голосования, завершившийся уверенной победой «Единой России». Число сторонников партии за пять лет в регионе выросло на 15 процентов. При голосовании на одномандатном избирательном округе Алексей Ситников получил более 38,12 процента голосов, что в полтора раза больше, чем у его главного соперника. С результатом 38,09 процента голосов вакантное место в областной Думе тоже занял представитель «Единой России» Сергей Зудин.

Детский сад «Журавушка» на 225 мест открылся в Шарье. Перед запуском объект проинспектировал губернатор Сергей Ситников.

Октябрь

В октябре губернатор Сергей Ситников посетил Ингушетию. На встрече с руководством республики обсудили поставку в Ингушетию удобрений и строительных материалов, а также обучение по целевым направлениям ингушских выпускников в костромских вузах.

Глава региона Сергей Ситников совершил рабочий визит в Чеченскую республику. После рабочей встречи с Рамзаном Кадыровым костромской губернатор вручил награды костромским сотрудникам сводного отряда полиции, базирующегося на территории Северного Кавказа.

Ноябрь

4 ноября в Костроме в основание Богоявленского собора Костромского кремля были заложены первые памятные кирпичи. Мастерки в этот день в руки взяли глава региона Сергей Ситников, меценат Виктор Тырышкин, председатель совета директоров ОАО «КГТС» Александр Клещёв, епископ Костромской и Галичский Ферапонт.

В Костроме начал работу первый офис врачей общей практики для детей. Отделение врачей общей практики «Доктор рядом» появилось в Костроме в микрорайоне Юбилейный.

В день 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла, 20 ноября, в храме Христа Спасителя в Москве епископ Костромской и Галичский Ферапонт, управляющий Костромской епархией, был возведен в сан архиепископа.

Декабрь

Торжественной церемонией завершился областной конкурс «Земский доктор», который ОТРК «Русь» проводит совместно с «СП». Победу в нем одержала Светлана Бубнова: гинеколог, узист и заместитель главного врача Судиславской районной больницы. Приз читательских симпатий от «СП» достался Татьяне Ерофеевой, фельдшеру из села Завражье.

Костромская областная Дума приняла бюджет области. При доходах казны в 20 млрд 400 млн рублей расходы ее составят 21 млрд 555 млн. Из них 6 млрд 559 млн пойдут на социальную политику, 5 млрд 311 млн - образование, 1 млрд 482 млн - здравоохранение, 412 млн - культуру. В местные бюджеты из областного отправят около 6 млрд рублей.