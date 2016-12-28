Когда зажигаются елки

Опубликовано 28.12.2016

Более 500 детей со всей области отправились в сказку

В зале КВЦ «Губернский» на минувшей неделе собрались самые важные гости: лучшие ученики школ, спортсмены, победители конкурсов и олимпиад, дети из многодетных семей и воспитанники социальных учреждений. Все они участники губернаторской новогодней елки, которая ежегодно собирает детей из всех районов Костромской области.

Для юных зрителей на сцене КВЦ показали спектакль «Кот в сапогах». Известная сказка, но на новый лад, завораживала ребят, которые всей душой сопереживали происходящему на сцене. Для них это было настоящим путешествием в сказку, где добро всегда побеждает, где царят дружба и любовь. Но чудо не закончилось со спектаклем, а продолжилось в холле, у новогодней елки. Где, конечно, всех детей ждал Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Он закружил всех участников елки в праздничном хороводе и наградил их подарками.

Владимир АКСЕНОВ

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Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Совсем скоро все мы вместе будем встречать самый красивый, радостный и сказочный праздник – Новый год. Дети посмотрели спектакль по известной сказке «Кот в сапогах». И в этой сказке есть одна большая мудрость, которая заключается в том, что в жизни человека важны не материальный достаток и богатство, а важно иметь хороших друзей, быть смекалистым и добиваться всегда исполнения своей мечты. Желаю всем детям, чтобы добро, ум и смекалка всегда побеждали в их жизни. Желаю им добра и удачи, а родителям, близким и родным - счастья, тепла и здоровья.

Елена Чушаева, сотрудник КЦСОН (Чухлома):

- Из нашего района приехали четыре отличника и четыре ребенка, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них такая поездка - настоящий праздник. Конечно, мы устраиваем сказочные представления и у себя. Но поездка на губернаторскую елку - для ребят это особенная гордость.