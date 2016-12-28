Шпроты без излишеств

Опубликовано 28.12.2016

Отвечают ли ГОСТу консервы с прилавков Костромы, выяснили эксперты

Так уж повелось с советских времен, что без бутербродов со шпротами праздничный стол хозяйки просто не представляют. Правда, деликатесом эти консервы быть давно перестали и зачастую появляются на обеденных столах и в обычные дни. Специалисты же предупреждают, что перед тем как побаловать себя такой рыбкой, неплохо убедиться в качестве продукта. Все и даже больше о шпротах с прилавков города узнали мы вместе с экспертами-пищевиками на этой неделе. Подробности в свежем номере "СП"