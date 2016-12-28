В Костроме прошел межрегиональный турнир по боксу

Опубликовано 28.12.2016

Костромичи стали третьими в командном зачете

Лучшие спортсмены из Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей вышли на ринг межрегионального турнира «Кубок Золотого кольца по боксу среди юношей». Спортсмены 14-15 лет сражались в нескольких весовых категориях. Честь нашего региона отстаивали 19 спортсменов. Лучшими в турнире оказались боксеры из Владимирской области. Они завоевывают звание чемпионов уже второй год подряд. Вторыми были ивановские спортсмены. Костромичи взяли бронзу в командном зачете.