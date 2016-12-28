Традиционная елка

Опубликовано 28.12.2016

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ДОО «Поколение» Костромского района
Активисты детской общественной организации собрались в Шуваловской средней школе. Легким движением волшебной палочки сказочная Фея превратила ребят из 16 дружин в делегации народов, населяющих костромскую землю.
Школьники наряжали елку. В качестве игрушки каждый народ представлял свой традиционный сувенир. Зеленую красавицу украсили и татарская тюбетейка, и болгарский оберег «»Мартеничка»,  и немецкие крендельки... В удивительным артистизмом участники представляли свои национальности.  Например, очень трогательно исполнили азербайджанскую песню девочки из Никольской средней школы.  
В новогоднем хороводе перемешались все национальности, разговаривая при этом на одном языке - русском языке дружбы.

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