Куда сходить и что посмотреть 29 декабря?

Опубликовано 28.12.2016

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Юных зрителей в четверг утром ждут на самых разных культурных площадках города. Так, в 10.00 и 13.00 сказку «Принцесса на горошине» (0+) сыграют в Костромском государственном драматическом театре имени Островского, в 10.00 и 11.30 детский спектакль «Новогодние топотушки» (0+) поставят в Театре кукол, а в 10.30 и 13.00 новогоднее представление «Привет, малыш Йети» (0+) пройдет в Дворце творчества детей и молодежи. Не останется в стороне и Костромской камерный драматический театр под руководством Голодницкого. Спектакль «Новогодние подарки» (0+) здесь начнется в 11.00 и 13.00.

Также гостей в этот день ждут в культурном центре «Россия», где поставят новогодний спектакль «Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и платяной шкаф» (0+). Увидеть его костромичи смогут в 11.00. А артисты КВЦ «Губернский» поздравят маленьких горожан программой «Щенки спасают Новый год» (0+). Она начнется в 18.00.