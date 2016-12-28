Большой Костромской Льняной Мануфактуре

Опубликовано 28.12.2016

исполнилось 150 лет

У истоков БКЛМ стояли братья Павел и Сергей Третьяковы, Владимир Коншин и Константин Кашин. К 1900 году мануфактура стала крупнейшим предприятием по переработке льна в Европе. Здесь же выпускались собственные прядильные машины. По сути, это первый в России завод текстильного машиностроения. В 30-е годы минувшего века число работников доходило до одиннадцати с лишним тысяч человек.

28 декабря пройдет торжественное собрание, посвященное юбилею БКЛМ.