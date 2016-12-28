В новогоднюю ночь

Опубликовано 28.12.2016

общественный транспорт будет работать на большинстве городских маршрутов областного центра

В ночь с 31 декабря на 1 января 2017 работа всех видов общественного транспорта будет продлена до часа ночи.

По маршрутам № 1, 2, 10, 14 на линии выйдут десять автобусов большой вместимости. По маршруту № 9 будет курсировать на две машины больше, чем обычно.

На городские улицы выйдут и троллейбусы. По маршрутам № 2, 3 и 7 в вечернее и ночное время в общей сложности будут работать девять машин.

В период с часа ночи и до четырех утра, а также после завершения новогодней дискотеки на площади Сусанинской, транспорт будет работать на маршрутах № 4, 42, 66, 57, 48, 56, 99 и 81.

1 января движение муниципального пассажирского транспорта начнется с половины седьмого утра.