Приоритет деятельности сотрудников полиции

Опубликовано 29.12.2016

защита интересов граждан

Участники общественного совета при УМВД России по Костромской области дали оценку работе правоохранителей в минувшем году.

Заседание открылось на торжественной ноте. Начальник УМВД России по Костромской области вручил членам совета нового созыва удостоверения. Обращаясь к собравшимся, Вадим Казьмин пожелал им интересной и продуктивной работы, активности и здорового скептицизма.

В рамках повестки общественники рассмотрели три вопроса. В первую очередь они подвели итоги работы в уходящем 2016 году. Он оказался насыщенным на события – совет успел обновить свой состав, принять участие в целом ряде акций и мероприятий.

Центральной темой заседания стало обсуждение итогов акции общественников «Дежурим вместе» и результатов социологического опроса о деятельности органов внутренних дел Костромской области.

Члены совета рассказали о своем впечатлении от посещения дежурных частей и участковых пунктов полиции. Обратили внимание на качество работы стражей порядка по приему обращений и заявлений граждан (в дежурных частях общественники лично присутствовали при общении оперативных дежурных с заявителями, в рамках посещения опорных пунктов принимали участие в приеме граждан участковыми уполномоченными). Вместе с тем совет высказал свои пожелания в адрес руководства регионального УМВД о совершенствовании работы и условий несения службы сотрудников.

В части оценки результатов социологического опроса общественники отметили, что по сравнению с прошлым годом мнение костромичей о работе органов внутренних дел изменилось в лучшую сторону. Большее количество жителей региона почувствовали уверенность в защищенности своих имущественных интересов, почти половина опрошенных отметили снижение уровня преступности в регионе. Кроме того, костромичи выразили готовность оказывать активную поддержку правоохранителям в деле противодействия терроризму.

Результаты социологического опроса члены совета намерены использовать в своей дальнейшей работе – в частности, в целях укрепления доверия между обществом и полицией при проведении встреч с жителями области.

Завершилось заседание подведением итогов работы общественных советов при органах внутренних дел на районном уровне. Председатель областного общественного совета Геннадий Бриль поблагодарил коллег на местах за проявленную активность.

На первый план по результатам деятельности в тройку лучших вошли общественные советы при МО МВД России «Островский», МО МВД России «Галичский» и ОМВД России по Красносельскому району.

Андрей ПЕТРОВ