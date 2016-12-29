Куда сходить и что посмотреть 30 декабря?

Опубликовано 29.12.2016

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу несколько спектаклей и представлений пройдут в пятницу для юных костромичей. В 10.00 сказку «Принцесса на горошине» (0+) представят в Костромском государственном драматическом театре имени Островского. В 10.00 и 11.30 спектакль «Новогодние топотушки» (0+) поставят в Театре кукол, а в 10.30 и 11.00 представление «Привет, малыш Йети» (0+) предложат посмотреть гостям Дворца творчества детей и молодежи. Пройдет детский спектакль «Новогодние подарки» (0+) и в Костромском камерном драматическом театре. Он начнется в 11.00 и 13.00.

Днем, в 15.00 маленьких зрителей будут ждать в Зрительном зале Костромского государственного университета. Здесь все желающие смогут посмотреть представление «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+).