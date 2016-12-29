Самое важное при возникновении пожара не терять самообладания и следовать определенным правилам, которые необходимо знать каждому человеку:

Опубликовано 29.12.2016

- если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь – немедленно вызывайте пожарных;

- если вы почувствовали запах газа, незамедлительно вызывайте службы газа «04» или «104»;

- предупредите соседей о возникновении о пожаре или запахе газа;

- не тратьте время на сбор документов и ценностей, постарайтесь хранить их в определенном месте, откуда в случае возникновения пожара вы сможете легко их забрать;

- если очаг возгорания небольшой, то постарайтесь самостоятельно справиться с ним до приезда пожарных, для этого используйте воду, песок и даже землю из цветочного горшка;

- при отсутствии сил и средств для самостоятельного тушения пожара, немедленно покиньте помещение;

- при сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее – это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.

- при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или ползком пробраться к выходу из квартиры; двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.

- в случае, если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите помощь;

- не пользуйтесь лифтом во время пожара;

- по мере того как вы сами окажетесь в безопасном месте, оглядитесь вокруг - все ли ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в безопасности, если нет, то сообщите об этом сотрудникам пожарной охраны;- если в результате пожара есть пострадавшие, вызовите скорую помощь.