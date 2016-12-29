Жителям региона необходимо соблюдать меры пожарной безопасности

Опубликовано 29.12.2016

Жителям Костромской области в период новогодних и рождественских праздников необходимо уделить особое внимание мерам противопожарной безопасности и правилам безопасного использования пиротехнических изделий.

Управление региональной безопасности и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают, что в зимнее время возрастает риск возникновения пожаров. Главным образом это связано с нарушением правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и газового оборудования.

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических и газовых приборов, а также быть острожными и внимательными при обращении с огнем.

Кроме того, один из основных источников повышенной опасности - пиротехнические изделия. Во избежание несчастных случаев стоит помнить, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, изделия должны иметь сертификаты соответствия и подробную инструкцию по применению, которую следует неукоснительно соблюдать.

При возникновении первых признаков пожара необходимо немедленно звонить по телефонам: 01 или 112 (с сотовых операторов) в Единую службу спасения, сохранять самообладание и следовать жестким правилам.

Пресс-служба губернатора Костромской области