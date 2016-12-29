Еженедельное информационное издание Костромской области
29 Декабря 2016
Сказка-2016
- Опубликовано 29.12.2016
Гран-при фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Кострома - зимняя сказка-2016» завоевала семья Сериковых из Судиславля
Судиславцы покорили жюри ледовой скульптурой «Государыня Кострома». Изо льда победители выточили символ города Костромы - ладью и сказочные узоры. Мастера удивили сложной техникой исполнения и тонкостью проделанной работы. Всего же украсили площадь внутри Красных рядов двадцать девять снежных и одиннадцать ледовых скульптур. Не забыты и победители в каждой из номинаций. Кубки и призы получили все участники конкурса.
Зрители фестиваля могут посетить площадку с 7 часов утра до 23 часов вечера.