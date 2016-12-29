Опубликовано 29.12.2016

Гран-при фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Кострома - зимняя сказка-2016» завоевала семья Сериковых из Судиславля

Судиславцы покорили жюри ледовой скульптурой «Государыня Кострома». Изо льда победители выточили символ города Костромы - ладью и сказочные узоры. Мастера удивили сложной техникой исполнения и тонкостью проделанной работы. Всего же украсили площадь внутри Красных рядов двадцать девять снежных и одиннадцать ледовых скульптур. Не забыты и победители в каждой из номинаций. Кубки и призы получили все участники конкурса.

Зрители фестиваля могут посетить площадку с 7 часов утра до 23 часов вечера.