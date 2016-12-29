Дороги Костромы и области

Опубликовано 29.12.2016

от снега и льда расчищены



Дорожные службы Костромской области продолжают расчистку дорог от снега и льда. Специальные машины и бригады дорожников работают во всех районах.

За последние сутки расчисткой и обработкой трасс противогололедными реагентами занимались 425 человек и 273 единицы техники. Израсходовано более тысячи тонн песко-соляной смеси.

В Костроме так же продолжается расчистка улиц. Минувшей ночью из города вывезено более трех тысяч кубометров снега. Израсходовано почти пятьсот тонн песко-соляной смеси. Помимо основных маршрутов дорожники занимались уборкой второстепенных улиц и тротуаров. В общей сложности на дорогах Костромы работали более шестидесяти единиц техники.