Спортивный новогодний бал

Опубликовано 29.12.2016

прошел в Костромском районе



На нем чествовали лучших спортсменов.

Костромской район является, пожалуй, самым спортивным районом региона. Его сборные команды не проиграли ни одних летних и зимних спортивных игр на призы губернатора области.

В районе проходит круглогодичная спартакиада под девизом «В здоровом теле - здоровый дух», спартакиада ветеранов «Золотой возраст», спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех». Ежегодно здесь организуют спортивные праздники «Краса земли Костромской» памяти дважды Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «12 Октябрь» Прасковьи Малининой и «Русский богатырь» памяти Героя Социалистического Труда, председателя колхоза имени 50-летия СССР Леонида Малкова.

Спортом в районе занимаются целыми семьями, отсюда и соревнования «Папа, мама, я спортивная семья».

Сегодня во всех сельских поселениях проводится фестиваль «Здоровье нации начинается с ГТО». Нормы физкультурно-спортивного комплекса сдают люди самого разного возраста.