Опубликовано 29.12.2016

выбрали в Костромском УФСИН

В уголовно-исполнительной системе области устроили конкурс на лучшего наставника молодых специалистов. Одно учреждение представлял один сотрудник. Конечно, тот, с кого могут брать пример подшефные, которые только-только пришли на работу в колонию или СИЗО. Каждого протестировали, проверили, как он владеет оружием и насколько физически подготовлен. В итоге лучшим наставником оказался старший инспектор отдела охраны Островской ИК-4 Николай Яковлев, второе место досталось костромичу, дежурному помощнику начальника ИК-1 Алексею Муштуку, а третье – начальнику караула отдела охраны Поназыревской ИК-2 Николаю Черепову.