Жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности

Опубликовано 30.12.2016

В связи с наступающими новогодними праздниками антитеррористическая комиссия и оперативный штаб в Костромской области напоминают жителям региона о необходимости проявления бдительности в местах массового пребывания граждан и алгоритме действий при обнаружении бесхозных предметов, брошенного автотранспорта, а также подозрительных действиях неизвестных лиц.

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), рядом явно нет его хозяина, не подходите к нему, не трогайте, не вскрывайте до приезда сотрудников правоохранительных органов и выполните следующие действия:

- отойдите на безопасное расстояние;

- жестами или голосом постарайтесь предупредить окружающих об опасности;

- немедленно сообщите о найденном предмете по телефону «02» (с мобильного телефона «102») или в единую службу спасения по телефону «01» (с мобильного телефона «112») и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда сотрудников полиции не подходите к подозрительному предмету и не предпринимайте никаких действий по его обезвреживанию.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде дома, то Ваши действия:

- если есть возможность, опросите жильцов, возможно, этот предмет принадлежит кому-то из них;

- сообщите о найденном предмете по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «01» (с мобильного телефона «112»);

- зафиксируйте время обнаружения находки;

- не позволяйте другим людям или детям прикасаться к нему.

В транспорте:

- немедленно сообщите о подозрительном предмете водителю или кондуктору транспортного средства;

- выйдите из транспортного средства на ближайшей остановке.

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий неизвестных лиц (доставка в жилые дома подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то Ваши действия:

- не привлекайте на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;

- сообщите о происходящем по телефону «02»;

- попытайтесь запомнить приметы подозрительных лиц, запишите номера их машин;

- до приезда сотрудников полиции не предпринимайте никаких активных действий.

Если на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой взрыва, то Ваши действия:

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора постарайтесь получить как можно больше информации;

- не кладите телефонную трубку по окончании разговора;

- постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;

- обязательно с другого телефона позвоните по «02» и сообщите о случившемся.

Объясните детям, что под безобидными игрушками, привлекательными предметами могут скрываться взрывные устройства. Категорически запрещается касаться, поднимать, сдвигать с места, перекатывать, переносить найденные предметы.

Всю известную информацию следует сообщать по указанным телефонам:

(4942) 39-55-05 – оперативный дежурный УФСБ России по Костромской области;

(4942) 39-57-00 – телефон доверия УФСБ России по Костромской области,

(4942) 31-21-18 - дежурная часть УМВД России по Костромской области или 02 (с мобильного телефона 102).

(4942) 39-75-55- телефон доверия УМВД России по Костромской области.

Для обеспечения собственной безопасности до приезда сотрудников правоохранительных органов не следует предпринимать никаких активных действий.

Обращаем внимание, что за заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте терроризма согласно ст.306 и ст.207 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Все авторы анонимных сообщений в текущем году были установлены и понесли заслуженное наказание.

Пресс-служба губернатора Костромской области

(по информации пресс-службы УФСБ России по Костромской области)