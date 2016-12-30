Прибавилось добровольцев

Опубликовано 30.12.2016

в народной дружине



Добровольцы уже давно помогают буйским полицейским охранять покой жителей. Теперь местная народная дружина пополнилась на двенадцать человек. Все они учатся в техникуме градостроительства и предпринимательства. Это не только хорошие студенты, это студенты уже с собственной жизненной позицией. Удостоверения дружинников молодым людям торжественно вручили прямо в стенах учебного заведения.