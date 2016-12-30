Куда сходить и что посмотреть 31 декабря?

Опубликовано 30.12.2016

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Накануне Нового года юных зрителей ждут в Театре кукол. Утром 31-го декабря здесь пройдут сразу две постановки: в 10.00 и 11.30 представят интермедию «Новогодние топотушки» (0+), а в12.00 начнется спектакль «Новый год в Африке» (0+).

В 17.00, всего за семь часов до Нового года, областная филармония приглашает костромичей на праздничную программу «Новогодние узоры» (6+) в рамках ставшего уже традицией проекта «Новый год в филармонии». В программе вечера — выступление Костромского государственного оркестра народных инструментов и солистов филармонии, чаепитие по-русски, святочные гадания, поцелуйные игры, танцы и шутки у новогодней елки, а также мастер-класс «Петушок – золотой гребешок».

В 23.00 всех костромичей приглашают на главную площадь города. Здесь стартует праздничная развлекательная программа «Новогодняя ночь на Сусанинской площади» (16+).