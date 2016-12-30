Дороги и дворы под пристальным вниманием

Опубликовано 30.12.2016

На протяжении всех предстоящих выходных в Костроме и области будет проводиться контроль за состоянием дорог и дворовых территорий

Руководители Костромы и области потребовали от ответственных организаций обеспечить своевременную расчистку дорог и дворов от снега, а также оперативного удаления наледи с крыш и вывоза мусора. В случае выявления нарушений к виновным будут применяться меры административного воздействия.

Управляющим компаниям поручено на все новогодние праздники установить ответственных дежурных лиц и довести эту информацию с указанием контактных телефонов до старших по домам.

На дорогах общего пользования в выходные и праздничные дни будет работать техника и рабочие дорожно-эксплуатационных предприятий. За своевременной расчисткой проезжей части также будет установлен ежедневный контроль.