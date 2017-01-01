Глава региона проверил

Опубликовано 01.01.2017

организацию работы региональных систем жизнеобеспечения

Губернатор Сергей Ситников 1 января заслушал доклады курирующих заместителей о работе служб жизнеобеспечения области в новогодние дни. Особое внимание он обратил на медицинские и социальные учреждения, объекты ЖКХ. Главе региона доложили, что все учреждения работают в текущем режиме, проблемных вопросов в организации их деятельности нет. Также глава региона лично проверил работу ряда ФАПов, котельных и больниц.