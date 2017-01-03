В праздники – на рабочих местах

Опубликовано 03.01.2017

В области проходят проверки работы медицинских учреждений

В новогодние праздники работу больниц контролируют специалисты регионального департамента здравоохранения. Одной из первых проверку прошла Галичская окружная больница. Ее посетил директор департамента Евгений Нечаев.

В больнице организовано круглосуточное дежурство врачей, бригад скорой и неотложной помощи. Все специалисты находятся на местах, создан необходимый запас лекарств, оборудование работает в штатном режиме.

Как отмечают в ведомстве, в течение праздничных дней проверки организации медицинской помощи пройдут во всех учреждениях здравоохранения области.