Усилить контроль за работой соцучреждений

Опубликовано 04.01.2017

поручил главам муниципалитетов губернатор

В ближайшие дни по данным метеослужб в Костромской области прогнозируется резкое похолодание. По требованию губернатора Сергея Ситникова главам муниципальных образований области направлены телефонограммы об усилении контроля за объектами жизнеобеспечения. В частности, они предупреждены о персональной ответственности за организацию контроля деятельности важнейших социальных учреждений.

В сфере особого внимания должны быть объекты ЖКХ, больницы, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. На жестком контроле так же должна находиться работа оперативных аварийных и дежурных служб.

Отметим, что по прогнозам гидрометеоцентра 4 и 5 января на территории Костромской области ожидается мороз – до минус 30-35 градусов. Похолодание сохранится до конца недели.