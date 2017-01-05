Без скидки на «смягчающие обстоятельства»

Опубликовано 05.01.2017

В период праздников сотрудники полиции усилили контроль за водителями

По распоряжению губернатора Сергея Ситникова, для обеспечения безопасности жителей Костромской области все специальные службы региона в период новогодних каникул работают в особом режиме.

Дополнительные патрули ГИБДД ежедневно несут дежурство не только на оживленных трассах, но и на дорогах, расположенных поблизости от мест массового пребывания людей.

Только за первые несколько суток нового года полицейские выявили около полусотни водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая опасность, которой они подвергают себя и окружающих, ни для одного из нарушителей не сделали «скидки» на праздник. Все пьяные водители привлечены к административной ответственности, которая после решения суда может вылиться в штраф - до тридцати тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Костромской области обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.