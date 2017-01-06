Аномально холодная погода

Опубликовано 06.01.2017

сохранится в области в ближайшие дни

По данным Костромского гидрометеоцентра, ночью и утром с 6 по 9 января на территории региона сохранятся сильные морозы: до -35-38 градусов со среднесуточной температурой воздуха на 7-13 градусов ниже климатической нормы.

Из-за резкого похолодания возможны происшествия и чрезвычайные ситуации, вязанные с увеличением риска возникновения ДТП и пожаров по причине неправильного использования газового и электрооборудования.

Возникают и повышенные риски обморожений.

Костромичей и жителей области просят быть внимательными, соблюдать правила эксплуатации печного и газового оборудования, правила дорожного движения, по возможности исключить длительное пребывание вне теплых помещений.

Необходимо строго соблюдать нормы безопасного поведения. Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ, не курите на морозе, а также не надевайте в холод украшения.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций звоните по телефону Единой службы спасения 01 или 112 (для сотовых операторов) или в Главное управление МЧС России по Костромской области 8 (4942) 49-36-93.