Водителям автотранспорта перед выездом на трассу необходимо проверять качество топлива

Опубликовано 06.01.2017

Использование не соответствующего сезону дизельного топлива может вызвать проблемы на трассе. Сегодня глава региона Сергей Ситников потребовал провести работу с владельцами автозаправочных станций и проконтролировать организацию работы заправок.



Как разъясняют специалисты, в дизельном топливе содержатся тяжелые углеводороды, в том числе парафиновой группы, которые при определенных температурах начинают кристаллизоваться и выпадать в виде твердой фазы (парафиновых хлопьев). Вязкость растет, топливо сначала мутнеет, затем перестает прокачиваться через фильтры, и, наконец, полностью застывает. В результате, водитель может оказаться на дороге в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью.

Избежать проблем можно, если использовать топливо, соответствующее температурному режиму. Владельцам АЗС рекомендовано информировать водителей о последствиях использования топлива, не соответствующего температуре, выставить на заправках пластиковые емкости с дизельным топливом, чтобы наглядно показать, что происходит с топливом разных марок при низкой температуре. Кроме того, владельцам автотранспорта будет рекомендовано дополнительно добавлять в топливо антигель, чтобы предотвратить возможное замерзание топлива.

По требованию главы региона будут проведены контрольные рейды на АЗС с целью проверки соответствия топлива температурным стандартам.