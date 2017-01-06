Водителям автотранспорта перед выездом на трассу необходимо проверять качество топлива

Опубликовано 06.01.2017

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Использование не соответствующего сезону дизельного топлива может вызвать проблемы на трассе. Сегодня глава региона Сергей Ситников потребовал провести работу с владельцами автозаправочных станций и проконтролировать организацию работы заправок.

     Как разъясняют специалисты, в дизельном топливе содержатся тяжелые углеводороды, в том числе парафиновой группы, которые при определенных температурах начинают кристаллизоваться и выпадать в виде твердой фазы (парафиновых хлопьев). Вязкость растет, топливо сначала мутнеет, затем перестает прокачиваться через фильтры, и, наконец, полностью застывает. В результате, водитель может оказаться на дороге в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью.  
     Избежать проблем можно, если использовать топливо, соответствующее температурному режиму. Владельцам АЗС рекомендовано информировать водителей о последствиях использования топлива, не соответствующего температуре, выставить на заправках пластиковые емкости с дизельным топливом, чтобы наглядно показать, что происходит с топливом разных марок при низкой температуре. Кроме того, владельцам автотранспорта будет рекомендовано дополнительно добавлять в топливо антигель, чтобы предотвратить возможное замерзание топлива.  
     По требованию главы региона будут проведены контрольные рейды на АЗС с целью проверки соответствия топлива температурным стандартам.

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