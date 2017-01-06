В связи с аномальным понижением температуры воздуха все государственные и муниципальные службы Костромской области переведены на круглосуточный режим работы

Опубликовано 06.01.2017

По информации управления региональной безопасности Костромской области, на данный момент самые низкие температуры зафиксированы в Мантурове и Нее - до -35 градусов, Галиче и Буе до -31-32 градусов.



По требованию губернатора введен круглосуточный визуальный мониторинг температур. Информация будет каждые два часа аккумулироваться в управлении региональной безопасности, а также транслироваться бегущей строкой на телеканале ОТРК "Русь", размещаться на сайте СМИ44, сайтах районных газет, на радио и др.

Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской области поручено проконтролировать качество дизельного топлива, которое продается на заправочных станциях в области, чтобы не допустить его замерзания в автомобилях во время движения. Кроме того, повторно проверены все силы и средства, аккумулированные для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Главам муниципальных образований поручено организовать круглосуточное дежурство на объектах жизнеобеспечения с жестким личным контролем работы персонала и температурных режимов на объектах. В зоне особого внимания детские учреждения, больницы, социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Также должны быть заблаговременно организованы пункты временного пребывания и необходимая техника для размещения людей в случае пожаров и аварийных ситуаций.

Руководителям департаментов и ведомств поручено организовать незамедлительное прибытие специалистов на места возможных аварий.

Операторы связи предупреждены о возможных аварийных ситуациях на электросетях и необходимости обеспечить бесперебойную работу связи.

Администрация Костромской области управление региональной безопасности и Главное управление МЧС по Костромской области предупреждают о необходимости ограничить пребывание на улицах, выезды на личном транспорте за пределы населенных пунктов, ограничить использование электрооборудования, исключить пребывание на улице детей. Рекомендуется также владельцам частных домов ежечасно контролировать подачу холодной воды и организовать ее регулярный спуск, чтобы не допустить замерзания водопроводных сетей.

Глава региона потребовал, чтобы департаменты культуры, образования и науки организовали взаимодействие с руководителями туристических групп с целью исключения пребывания детей на улицах. Со службами УМВД достигнута договоренность о регулярном патрулировании трасс и социальных объектов. Службы МЧС также обеспечат со своей стороны контроль объектов ЖКХ.